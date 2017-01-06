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THY Euroleague

THY Euroleague

THY Euroleague'in Ligi'nin 16. haftasında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv'e 93-92 yenildi.

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THY Euroleague'in Ligi'nin 16. haftasında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv'e 93-92 yenildi.

Salon: Enora Mivtachim Arena

Hakemler: Luigi Lamonica xx, Elias Koromilas xx, Renaud Geller xx

Maccabi FOX Tel Aviv: Goudelock xx 10, Miller xx 3, Weems xxxx 24, Smith, Rudd xx 13, Iverson xx 6, Seeley xx 12, Mekel xx 5, Landesberg xx 7, Zirbes xx 13, Pnini x

Başantrenör: Ainars Bagatskis

Darüşşafaka Doğuş: Clyburn xxx 17, Wanamaker xxx 16, Moerman xx 11, Semih Erden x 4, Anderson xx 13, Zizic xx 14, Wilbekin xx 10, Harangody xx 7, Mehmet Yağmur xx, Bertans x, Furkan Aldemir x

Başantrenör: David Blatt

1. Periyot: 29-14 (Maccabi FOX Tel Aviv lehine)

Devre: 53-36 (Maccabi FOX Tel Aviv lehine)

3. Periyot: 67-71 (Darüşşafaka lehine)

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