THY Euroleague
THY Euroleague 16. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında Galatasaray Odeabank'ı konuk etti.
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THY Euroleague 16. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında Galatasaray Odeabank'ı konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 84-73 galip ayrıldı.
Salon: Abdi İpekçi Arena
Hakemler: Sasa Pukl xx, Juan Carlos Garcia xx, Petros Papapetrou xx
Anadolu Efes: Thomas xx 2, Honeycutt x, Brown xxx 13, Cedi xx 6, Granger xxx 12, Omic xx 6, Heurtel xx 8, Mutaf xx 9, Paul xx 11, Dunston xxx 17
Başantrenör: Velimir Perasovic
Galatasaray Odeabank: Micov xxx 17, Fitipaldo xx 6, Tyus xx 16, Schilb xx 2, Pleiss xx 6, Daye xx 2, Sinan xxx 20, Diebler x, Göksenin xx 4
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 22-18 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 42-36 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 66-59 (Anadolu Efes lehine)
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