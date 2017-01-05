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THY Euroleague

THY Euroleague

THY Euroleague 16. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında Galatasaray Odeabank'ı konuk etti.

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THY Euroleague 16. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında Galatasaray Odeabank'ı konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 84-73 galip ayrıldı.

Salon: Abdi İpekçi Arena

Hakemler: Sasa Pukl xx, Juan Carlos Garcia xx, Petros Papapetrou xx

Anadolu Efes: Thomas xx 2, Honeycutt x, Brown xxx 13, Cedi xx 6, Granger xxx 12, Omic xx 6, Heurtel xx 8, Mutaf xx 9, Paul xx 11, Dunston xxx 17

Başantrenör: Velimir Perasovic

Galatasaray Odeabank: Micov xxx 17, Fitipaldo xx 6, Tyus xx 16, Schilb xx 2, Pleiss xx 6, Daye xx 2, Sinan xxx 20, Diebler x, Göksenin xx 4

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 22-18 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 42-36 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 66-59 (Anadolu Efes lehine)

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