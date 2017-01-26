Fenerbahçe, THY Euroleague'in 20. haftasında Ülker Sports Arena'da karşılaştığı Galatasaray Odebank'ı son periyottaki etkili oyunuyla 85-80'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray Odeabank, Fitipaldo ve Sinan Güler'den bulduğu sayılarla skoru 10-5 yaptı. Sarı-kırmızılıların hücumdaki etkinliğine karşı Fenerbahçe, Datome ile karşılık verdi ve farkı kapayarak 14-11 yaptı. Sinan Güler ile hücumda üst üste sayılar bulan sarı-kırmızılılar farkı 11'e çıkararak 22-11'e getirdi. Sarı-lacivertliler, Bogdanovic ile dış atışlardan etkili olsa da Galatasaray Odeabank, farkın kapanmasına izin vermedi ve periyotu 27-19 önde tamamladı.

İkinci periyotun başında Tyus'ı pota altında Diebler ile de 3 sayı çizgisinin etkili olan Galatasaray Odeabank, farlı çift haneli sayılara çıkararak skoru 38-28'e getirdi. Blake Schilb ile hücumda sayılar bulmaya devam eden sarı-kırmızılılar durumu 45-31 yaptı. Fenerbahçe; Vesely ve Antic'in sayılarıyla farkı azaltmaya çalışsa da sarı-kırmızılılar boyalı alanda Pleiss ile sayılar buldu ve soyunma odasına 13 sayı farkla 54-41 önde girdi.

Üçüncü periyota taraftarının da desteğine arkasına alan Fenerbahçe, Vesely ve Ali Muhammed'in sayılarıyla farkı eritti ve skoru 63-55'e getirdi. Vesely ile pota altından Ali Muhammed ile de dışa atışlardan bulduğu sayılarla farklı daha da indiren sarı-lacivertliler skoru 65-59 yaptı. Galatasaray, savunmada rakibini durdurmakta zorluk çekse de periyotu 66-64 önde tamamladı.

Son periyota Deibler ve Schilb'in dış atışlardan bulduğu sayılarla başlayan Galatasaray Odeabank, skoru 73-66 yaptı. Nunnally ve Datome ile basketler bulan Fenerbahçe, maçta eşitliği yakalayarak 73-73 getirdi. Sarı-lacivertliler, Sloukas'ın turnikesi ile maçın bitimine 2 dakika kala 77-76 öne geçti. Son anlarda Ali Muhammed ve Bogdanovic'ten sayılarıyla Fenerbahçe parkeden 85-80'lik skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe bu maçla birlikte 13. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Odeabank ise 14. mağlubiyetini aldı. Mücadelenin en skorer ismi sarı-kırmızılılar adına 21 sayı ile oynayan Blake Shilb oldu.

- Karşılaşmanın notları -

Avrupa'da ikinci randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank, Avrupa kupalarında ikinci kez karşı karşıya geldi. Daha önce THY Euroleague'in 4. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 103-87 mağlup etmişti.

Obradovic: 21 - Ergin Ataman: 11

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ile Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, bu maçla birlikte çeşitli takımlarla toplam 32. kez karşıya geldi. Bu maçlardan Obradovic 21 kez parkeden galip ayrılırken, Ergin Ataman ise 11 kez rakibini mağlup etti.

Fener'de tek eksik: Udoh

Fenerbahçe'nin Ülker Sports Arena'da Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertlilerin Amerikalı uzun oyuncusu Ekpe Udoh, mücadelede forma giyemedi. Udoh, Fenerbahçe'nin Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız ile oynanan maçta sakatlanmıştı. Galatasaray Odebank'ta ise Emir Preldzic, Fenerbahçe karşısında sakatlığından dolayı oynamadı.

Futbol takımından Fenerbahçe'ye destek

Euroleague'in 20. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray Odeabank ile oynadığı karşılaşmayı sarı-lacivertlilerin futbol takımından oyuncularda izlemek Ülker Sports Arena'daydı. Karşılaşmayı Volkan Demirel, Alper Potuk, Mehmet Topal ve Salih Uçan izledi.

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Daniel Hierrezuelo xx, Carmelo Paternico xx, Josip Radojkovic xx

Fenerbahçe: Antic xx, Bogdanovic xx 14, Sloukas xx 9, Nunnally xx 5, Vesely xxxx 20, Kalinic xx, Ali Muhammed xx 17, Ahmet xx 6, Datome xx 14

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Galatasaray Odeabank: Micov xx 14, Fitipaldo xx 5, Tyus xx 7, Schilb xxx21, Pleiss xx 9, Daye x, Sinan Güler xxx 17, Jon Diebler xx 6, Göksenin Köksal x 1

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 19-27 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 41-54 (Galatasaray Odeabank lehine)

3. Periyot: 64-66 (Galatasaray Odeabank lehine)

5 Faul: Fitipaldo (Galatasaray Odeabank)