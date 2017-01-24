THY Euroleague
THY Euroleague'in 19. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında ağırladığı Maccabi FOX'u 102-63 mağlup etti.
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THY Euroleague'in 19. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında ağırladığı Maccabi FOX'u 102-63 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Euroleague'deki 6. galibiyetini aldı.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Damir Javor xx, Miguel Perez xx, Clemens Fritz xx
Galatasaray Odeabank: Micov xxx 16, Fitipaldo xx 8, Tyus xxx 18, Can x, Schilb xx 10, Pleiss xxx 16, Daye xx 5, Sinan xx 8, Diebler xxxx 21, Göksenin xx
Başantrenör: Ergin Ataman
Maccabi FOX: Goudelock xxx 22, Rudd xx 5, Seeley x, Smith xx 6, Mekel xx 4, Pnini xx 4, Ohayon xx 2, Weems xxx 12, Landesberg x, Alexander x, Iverson xx 8
Başantrenör: Ainars Bagatskis
1. Periyot: 20-16 (Galatasaray Odeabank lehine)
Devre: 52-39 (Galatasaray Odeabank lehine)
3. Periyot:72- 52 (Galatasaray Odeabank lehine)
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