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TFF 1. Lig

TFF 1. Lig

ADANA (İHA) – TFF 1. Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor evinde Mersin İdmanyurdu ile karşılaştı.

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ADANA (İHA) – TFF 1. Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor evinde Mersin İdmanyurdu ile karşılaştı. Akdeniz derbisinde gol sesi çıkmadı.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Adana Demirspor'da Oğuzhan'ın ortasında Pote gelişine vurdu, kaleci Mihaylov topu kornere çeldi.

36. dakikada Adana Demirspor'da Sercan Kaya'nın ara pasında Waldison boş pozisyonda topa vurdu ancak top kalecide kaldı.

55. dakikada Adana Demirspor'da Sercan'ın pasında Pote'nin sert şutunda top yandan auta çıktı.

63. dakikada Adana Demirspor'da sol kanattan Gbric'in yerden ortasında Pote'nin ceza alanı içerisindeki şutunda Mersin İdmanyurdu savunmasına çarpan top kornere gitti.

70. dakikada Mersin İdmanyurdu'nda Tita'nın ortasında Pedriel'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

89. dakikada Adana Demirspor'da Waldison'un ortasında Pote'nin kafa vuruşunda top kaleci Mihaylov'da kaldı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim Stadı

Hakemler: Abdullah Yılmaz xx, Bahtiyar Birinci xx, Abdullah Bora Özkara xx

Adana Demirspor: Emrullah xx, Göksu x, Servan x, Mehmet x, Pote xx, Sercan x, Waldison x, Grbic x, Oğuzhan xxx, Berkay xx, Serkan x

Yedekler: Zülküf, Tufan, Hasan, Cemre, Berat, Semih, Bekir

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Mersin İdmanyurdu: Mihaylov xx, Mahmut x (Sinan dk. 75 x), Pedriel x, Tolga xx, Mitrovic xx, Abdulkadir xx, Nurullah x (Mehmet dk. 79 x), Emrah x (Tekin dk. 29 x), Gökhan xx, Güven xx, Melih xx

Yedekler: Hasan, Ahmet, Bekir, Furkan

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Kırmızı kart Göksu (dk. 59) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Abdulkadir, Nurullah (Mersin İdmanyurdu), Waldison (Adana Demirspor)

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