TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor, evinde Boluspor ile karşı karşıya geldi.
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor, evinde Boluspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ümraniyespor 1-0 kazandı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Hakan Ceylan xx, Kemal Elmas xx, Utku Tunavelioğlu xx
Ümraniyespor: Burak xx, Mustafa xx, Mehmet xx, Oğuz xx, Mücahit xx, Timur xx, Vasilogiannis xx (Samet dk. 79 x), İbrahim xx, Cleyton xx (Bahadır dk.78 x), Emircan xxx (Serdar dk.88 ?), Rangelov xx
Yedekler: Metin, Merthan, Bulut, Kerem, Serdar
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Boluspor: Gökhan x, Renato x (Diarra dk. 42 xx), Umut x (Göksu dk.46 x), Caner xx, Özgür xx, İrfan xx, Guido xx (Sane dk.76 x), İshak xx, Emre xx, Poepon xx, Bentley xx
Yedekler: Ertuğrul, Alim, Melih, Burak, Furkan
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Gol: Emircan (dk. 19) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Emircan, Rangelov (Ümraniyespor), Umut, Renato, Diarra, Bentley, Özgür (Boluspor)
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