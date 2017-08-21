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TFF 1. Lig

TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor, evinde Boluspor ile karşı karşıya geldi.

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TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor, evinde Boluspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ümraniyespor 1-0 kazandı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Hakan Ceylan xx, Kemal Elmas xx, Utku Tunavelioğlu xx

Ümraniyespor: Burak xx, Mustafa xx, Mehmet xx, Oğuz xx, Mücahit xx, Timur xx, Vasilogiannis xx (Samet dk. 79 x), İbrahim xx, Cleyton xx (Bahadır dk.78 x), Emircan xxx (Serdar dk.88 ?), Rangelov xx

Yedekler: Metin, Merthan, Bulut, Kerem, Serdar

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Boluspor: Gökhan x, Renato x (Diarra dk. 42 xx), Umut x (Göksu dk.46 x), Caner xx, Özgür xx, İrfan xx, Guido xx (Sane dk.76 x), İshak xx, Emre xx, Poepon xx, Bentley xx

Yedekler: Ertuğrul, Alim, Melih, Burak, Furkan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Gol: Emircan (dk. 19) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Emircan, Rangelov (Ümraniyespor), Umut, Renato, Diarra, Bentley, Özgür (Boluspor)

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