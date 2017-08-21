TFF 1. Lig
Gazişehir Gaziantep, TFF 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Gaziantepspor ile karşılaştı.
Gazişehir Gaziantep, TFF 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Gaziantepspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Gaziantepspor 1-0 kazandı.
Maçtan dakikalar
18. dakikada ceza sahasında top buluşan Muhammet Reis'in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
47. dakikada topla buluşan Alpay'ın rakiplerini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
77. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Alpay'ın sert vuruşunda top kalecide kaldı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Murat Temel xx
Gazişehir Gaziantep: StacKhowıak x, Muhammet Reis xx (Bousbiba dk. 58 x), Ba Adama x (Kabasele dk. 21 xx), Akakpo x, Özgür Can x, Gökhan x, Mustafa Sami x (Okan dk. 46 x), Mehmet Erdem x, Uğur x, Özgür x, Sinan x
Yedekler: Necati, Ahmet, Murat Ceylan, Yusuf, Yasin, Gürcan,
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Gaziantepspor: Adnan xx, Şenol Can xx, Alpay xxx, Serhan xx, Mehmet Sait x (Enes Nural dk. 68 x), Zeki xx, Hüseyin xx, Hasan xx, İlker xx, Oktay Aydın xx (İbrahim Halil dk. 90 ?), Müslüm xx (Gökhan dk. 90 ?)
Yedekler: Musa Emre, Mustafa Emirhan, Mert, Ramazan Okatan, Mehmet Kasım, Yusuf, Harun
Teknik Direktör: Bünyamin Süral
Goller: Alpay (dk. 47) (Gaziantepspor)
Sarı Kartlar: Gökhan, Kabasele, Özgür, Sinan (Gazişehir Gaziantep), İlker, Hüseyin, Hasan, Oktay, Şenol Can, Zeki (Gaziantepspor)
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