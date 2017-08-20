TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Eskişehirspor, sahasında Elazığspor'a 2-1 mağlup oldu.
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Eskişehirspor, sahasında Elazığspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar
21. dakikada ani gelişen Eskişehirspor atağında Bilal Aziz'in pasında topla buluşan Hasan Hüseyin Acar, rakibini çalımladıktan sonra çaprazdan topu ağlara gönderdi. 1-0
27. dakikada kornerden gelen topu Mehmet Yiğit havalandırdı. Ceza sahası içinde topa iyi yükselen Erman Erman Bulucu kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
36. dakikada ceza sahası içerisinde Ofoedu'nun şutunda top defanstan döndü. Dönen topla buluşan Kaan Kanak'ın şutu kaleci Soner'de kaldı.
54. dakikada Bruno ile Ofoedu şık paslarla ceza sahası içerisine girerken, Ofoedu'nun şutu farklı farklı şekilde auta gitti.
84. dakikada Aykut ceza sahası içinde topa elle müdahale edince hakem Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı kararı verdi.
85. dakikada Wellington kazanılan penaltıyı kaleci Kayacan'ın sağından ağlarla buluşturdu. 1-2
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Cumhur Altay xx, Sezgin Çınar xx
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan xx, Hasan Hüseyin Acar xx, Aykut Akgün xx, Dorukhan Toköz xx (Semih Şentürk dk. 73 xx), Bilal Aziz Özer xx, Francis Ofoedu xx (Andaç Güleryüz dk. 81 ?), Kaan Kanak xx (Hasan Ayaroğlu dk. 63 xx), Jerry Akaminko xx, Hürriyet Gücer xx, Semih Güler xx, Bruno xx
Yedekler: Gökhan Siverek, Uğur İnceman, Enes Can Akgün, Bedirhan Altunbaş, Serdar Yazıcı
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Elazığspor: Soner Şahin xx, Alparslan Öztürk xx, Elmar Bjarnason xx, Berk Yıldız xx (Emre Öztürk dk. 63 x), Onur Güney xx, Adem Alkaşı xx, Erman Bulucu xx, Andreas Tatos xx (Kadir Bekmezci dk. 88 ?), Mehmet Yiğit xx, Mertan Caner Öztürk xx (Soares dk. 73 x), Wellington xx
Yedekler: Ahmet Doğan, Ahmet Sabri Fener, Sarpong, Eren Çinkılıç, Ali Fırat Okur, Murat Kayalı, Kadir Taşoğlu
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Hasan Hüseyin Acar (dk. 21) (Eskişehirspor), Erman Bulucu (dk. 27), Wellington (dk. 85 pen.) (Elazığspor)
Sarı Kartlar: Jerry Akaminko, Hürriyet Gücer, Kayacan Erdoğan (Eskişehirspor), Mertan Caner Öztürk, Erman Bulucu (Elazığspor)
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