TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor evinde Çaykur Rizespor ile karşılaştı.
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor evinde Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar
16. dakikada Lingane'nin köşe atışında ceza sahası içinde Yiğit'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
21. dakikada Robin Yalçın'ın sağ kanattan yerden ortasında ceza sahası içinde Samu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
30. dakikada Lalawele'nin yaklaşık 30 metreden sert şutunda top kaleci Gökhan'da kaldı.
45. dakikada Samu'nun sağ kanattan ortasında Kweuke'nin yakın mesafeden şutunda top filelerle buluştu.1-2
49. dakikada Mendy'nin yerden pasında ceza alanı içerisinde net pozisyonda Lalawele topa dokunamadı.
87. dakikada Samu'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Süleyman meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-3
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Ali Şansalan xx, Mehmet Salih Mazlum xx, İbrahim Çağlar Uyarcan x
Adana Demirspor: İsmail x, Yiğit xx, Yiğitcan x, Lalawele x (Abdulkadir dk. 78 x), Lingane x, Mustafa x (Rustemovic dk. 46 x), Tambe x, Adil x (Tolgahan dk. 46 x), Erhan xx, Mendy xx, Sezer x
Yedekler: Kurtuluş, Umut, Savaş, Can, Atabey
Teknik Direktör: Giray Bulak
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Mehmet xx, Robin xx, Petrucci xx, Kweuke xx (Süleyman dk. 63 x), Recep xx (Edomwonyi dk. 82 ?), Saadane xx Samu xxx, Oğulcan xx (Ümit dk. 75 x), Özgür xx, Orhan xx
Yedekler: Cihan, Muhammed Alperen, Muhammed Emin, Sinan, Oğuzhan, Furkan, Emir
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Yiğit (dk. 16) (Adana Demirspor), Samu (dk. 21), Kweuke (dk. 45), Süleyman (dk. 87) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Recep, Gökhan (Çaykur Rizespor), Erhan, Tolgahan, Sezer (Adana Demirspor)
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