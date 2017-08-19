TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Akın Çorap Giresunspor sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 3-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Akın Çorap Giresunspor sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar:
5. dakikada Recep sol çaprazdan yakın kale direği önüne ortaladı. Dialiba'nın sert şutunu Adanaspor savunması engelledi.
18. dakikada sağ kanattan Berkan'ın ortasına ceza sahası içinde bulunan Dale, vuruşunu kaleci Hayrullah güçlükle topu kornere çeldi.
61. dakikada Panos'un pasında topla buluşan Dodo, bekletmeden ceza sahası içerisine pasını Korkihko'ya aktardı. Korkishko düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
77. dakikada Magaye ile Onur Demir arasında yaşanan arbede sonucunda maçın Hakemi Murat Özcan, Magaye'yi kırmızı kart ile cezalandırdı.
90. dakikada oyuna yeni giren Sinan Özkan topla ilk buluşmasında golü buldu. 2-0
90+5. dakikada yeniden kendini gösteren Sinan Özkan, rakip fileleri havalandırdı. 3-0
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Murat Özcan xx, Gökhan Memişoğlu xx, Hüsnü Emre Çelimli xx
Akın Çorap Giresunspor: Anıl Atağ xx, Berkan Yıldırım xx, Onur Demir xxx, Özgür Yılmaz xx, Hüsamettin Tut xxx, Panos Dimitriadis xxx, Dodo Andre xx, Dmytro Korkishko xxx (Mertcan dk. 90 ?), Recep Aydın xxx (Fatih Atik dk. 79 x), Diabang Dialiba xxx (Sinan dk. 89 ?), Junior Dale xx
Yedekler: Fevzi, Mehmet, Oğuzhan, Çağlar, Canberk, Doğan
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Adanaspor: Hayrullah Mert xx, Rodrigo Longo xx, Onur Akbay xx, Jose Didi xx, Renan Souza xx, Rodrigues Da Silva xx (Gökhan Süzen dk. 79 ?), Bekir Yılmaz xx, Abdullaziz Solmaz xxx (Bilal Yener dk. 66 x), Tevfik Altındağ xx (Ahmet dk.87 ?), Bahattin Köse xx, Serigne Magaye x
Yedekler: İrfan Can, Gökhan Meral, Uğur, Yakup
Goller: Korkishko (dk. 61), Sinan Özkan (dk. 90 ve 90+5)
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
Sarı Kartlar: Da Silva, Onur Akbay, Renan, Tevfik, Longo (Adanaspor) Recep, Korkishko (Giresunspor)
Kırmızı Kart: Dak. 77 Magaye (Adanaspor)
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