TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Bş. Bld. Erzurumspor, Elazığ Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı Balıkesirspor Baltok'u 4-3 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Bş. Bld. Erzurumspor, Elazığ Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı Balıkesirspor Baltok'u 4-3 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
24. dakikada sağ kanattan Nizamettin kullandığı köşe atışında ön direkte Oğuz'un şutunda top ağlara gitti. 0-1
38. dakikada Nizamettin'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Burak'ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.
51. dakikada Balıkesirspor'da Nizamettin'in kullandığı serbest vuruşta top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 0-2
55. dakikada Bş. Bld. Erzurumspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Gökhan Karadeniz'in şutu direkten döndü. Dönen topu Burhan tamamladı. 1-2
56. dakikada sağ kanattan Burak'ın yerden pasında Mehmet topu filelere gönderdi. 1-3
60. dakikada Abdulkadir'in ceza sahası içinde sağ kanattan yerden ortasında Harba topu ağlara yolladı. 2-3
71. dakikada Younes'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda kullandığı serbest vuruş direğin üstünden auta gitti.
89. dakikada Burhan Eşer'in ceza sahası sağ çaprazından yerden yasında Younes, topu kontrol ederek filelere gönderdi. 3-3
90+1. dakikada Murat'ın sol kanattan ortasında savunmadan seken topu Younes voleyle ağlara gönderdi. 4-3
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Mehmet Yıldırım xx, Burak Cansız xx
Bş. Bld. Erzurumspor: Kaya Tarakçı xx, Mehmet Ozan Tahtaişleyen xx, Lokman Gör x (Harba dk. 46 xxx), Trtovac xx, Abdulkadir Özdemir xx (Kubilay dk. 61 x), Tolga Ünlü xx, Gökhan Karadeniz xx (Murat dk. 66 xx) Mansaly xx, Burhan Eşer xx, Erhan Çelenk xx, Younes xx
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Ahmet Altın, Acka, Selim Aydemir, Mert Nobre, Hakan Arslan
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen xx, Cüney Köz xx, Glumac xx, Nizamettin Çalışkan xxx, Uğur Aygören xx, Mehmet Boztepe xx (Doğa dk. 90 ?), Oğuz Yılmaz xxx, Bülent Cevahir xx, Burak Çalık xx, Foxi xx (Furkan dk. 83 ?), Abdulkadir Özgen xx
Yedekler: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Muhammed Ali Doğan, Çağatay Vatan, İbrahim İçuz
Teknik Direktör: Can Cangök
Goller: Burhan Eşer (dk. 55), Harba (dk. 60), Younes (dk. 89 ve 90+1) (Bş. Bld. Erzurumspor), Oğuz Yılmaz (dk. 24), Nizamettin Çalışkan (dk. 51), Mehmet Boztepe (dk. 56) (Balıkesirspor Baltok)
Sarı Kartlar: Lokman Gör, Tolga Ünlü (Bş. Bld. Erzurumspor), Cüneyt Köz, Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok)
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