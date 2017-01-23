TFF 1. Lig
18. dakikada Adana Demirspor'da Waldison'un ara pasında Pote kaleci ile karşı karşıya kaldı.
0 kazandı.
Maçtan dakikalar
18. dakikada Adana Demirspor'da Waldison'un ara pasında Pote kaleci ile karşı karşıya kaldı. Pote'nin sert şutunda kaleci Furkan topu kornere çeldi.
25. dakikada Samsunspor'da Ahmet Burak'ın ortasında Kone gelişine vurdu Adana Demirspor savunmasından seken top kaleci Emrullah'ta kaldı.
42. dakikada Adana Demirspor'da Serkan'ın sol kanattan ortasında Pote'nin kafa vuruşunda kaleci Furkan son anda kornere çeldi.
51. dakikada Samsunspor'da Hasan'ın ortasında Göksu'nun gelişine şutunda top üst direkten auta çıktı.
71. dakikada Sercan'ın ara pasında Pote çaprazdan vurdu, top kaleci Furkan'da kaldı.
89. dakikada Samsunspor'da Kenan'ın uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
90. dakikada Adana Demirspor'da Oğuzhan'ın yerden ortasında Pote gelişine vurdu top ağlarla buluştu. 1-0
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Süleyman Abay xx, Deniz Turgut xx, Mehmet Kapluhan xx
Adana Demirspor: Emrullah xx, Servan xx, Mehmet xx, Pote xx, Sercan x (Tufan dk. 80 x), Waldison xx, Onur xx, Oğuzhan xx, Raspopovic xx, Berkay x (Grbic dk. 65 x), Serkan xx
Yedekler: Zülküf, Hasan, Özgür, Cemre, Bekir
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Samsunspor: Furkan xx, Ndiaye xx, Murat x (Vedat dk. 78 x), Göksu xx, Hasan x (Zola dk. 86 x), Kenan xx, Kevin x (Lumu dk. 61 x), Abdülkerim xx, Kone xx, Ahmet xx, Erkam xx
Yedekler: Bekir, Ercan, Halil, Berkay
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Gol: Pote (dk. 90+3) (Adana Demirspor)
Kırmızı kart: Onur Akbay (dk. 77) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Onur, Grbic (Adana Demirspor), Ahmet Burak, Abdulkerim, Kenan (Samsunspor)
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