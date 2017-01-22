TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Sivasspor sahasında Boluspor'u 3-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Sivasspor sahasında Boluspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
11. dakikada sağ kanattan Ahmet'in ortasında ceza sahasında rakibinden kurtulan Gekas'ın şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı.
44. dakikada Yusuf'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta yerden seken topu kaleci Ali Şaşal kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
52. dakikada ani gelişen Boluspor atağında sol kanattan Guido'nun ceza sahasına çevirdiği topu önünde bulan Poepon, pasını Musa'ya aktardı. Musa'nın müsait pozisyonda şutunu kaleci Ali Şaşal kurtararak mutlak bir golü önledi.
61. dakikada Gekas'ın pasında ceza sahasında oyuna girdikten sonra ilk kez topla buluşan Kerim yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
69. dakikada Burhan'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında topu kontrol eden Kerim sert bir şutla topu ağlara gönderdi. 2-0
80. dakikada sol kanattan Kerim'in ceza sahasına yerden ortasında Gekas'ın şutu kaleci Soner'den döndü. Dönen topu tekrar önünde bulan Gekas'ın şutu defansa çarparak kornere gitti.
81. dakikada Galip'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Alim ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 3-0
90. dakikada sol kanatta topla buluşan Guido'nun çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Arda Kardeşler xxx, Aleks Taşcıoğlu xxx, Süleyman Özay xxx
Sivasspor: Ali Şaşal xx, Ziya xx, İbrahim Öztürk xx, Hasan xx, Ahmet xx (Rıdvan dk. 72 x), Galip xx, Yiğit xx, Hakan Arslan x (Kerim dk. 60 xxx), Leandro x (Gökhan dk. 46 x), Burhan xx, Gekas xx
Yedekler: Tolgahan, Ergin, İbrahim İşçi, Adem
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Boluspor: Soner xx, Alim xx, Diarra xx, Guido xx, Abdulkadir x (Jansen dk. 76 x), Furkan xx, Musa Sinan x, (Mitchell dk. 64 x), Yusuf xx, Kadir x (Fatih dk. 81 ?), Cengiz xx, Poepon xx
Yedekler: Erdi, Murat, Necati, Hakan Arslan
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Kerim (dk. 61 ve 69), Alim (dk. 81 k.k.) (Sivasspor), Guido (dk. 90) (Boluspor)
Sarı kartlar: Ahmet (Sivasspor), Yusuf, Soner, Guido, Kadir (Boluspor)
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