TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Denizlispor ile golsüz berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Denizlispor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Bahtiyar Birinci xx, Mehmet Yıldırım xx
Bandırmaspor: Okan Kocuk xx, David Deniz Kılıç xx, Yiğit İsmail Gökoğlan x (Sertaç Çam dk. 59 x), Brinner Souza xx, Gökhan Karadeniz xx, Marino Da Silva xxx, Emre Güngör xx, Feridun Kıroğlu x (Doğan Karakuş dk. 69 x) , Gökhan Yılmaz xx, Bahri Can Avcı xx, Atabey Çiçek xx (Üstün Bilgi dk. 79 x)
Yedekler: Ali Türkan, Yusuf Akyel, Serkan Sözmen, Bilal Hallaçlar
Teknik Direktör: Feyyaz Uçar
Denizlispor: Kaan Güler xx, Alperen Babacan xx, Taha Can Velioğlu xx, Alp Kulga xx, Ziya Alkurt xx (Cihan Özkaymak dk. 90 ?), Yasin Ozan xx, Andre Francisco Moritz x (Barış Örücü dk. 60 x), Leandro Deyrinio Kappel xx, Veli Acar x (Anıl Taşdemir dk. 76 ?), Alfred Sankoh xx, Kerem Can Akyüz xx
Yedekler: Zeki Ayvaz, İsmail Güven, Batıcan Aday, Taşkın İlter
Teknik Direktör: Ali Tandoğan
Sarı kart: Leandro Deyrinio Kappel (Denizlispor)
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