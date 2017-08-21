TESKİ Şarköy muhtarlarıyla koordinasyon toplantısında bir araya geldi

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Şarköy ilçesinin mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenlendi.

Yapılan çalışmaların konuşulduğu koordinasyon toplantısı Şarköy Belediyesinin ev sahipliğinde, Şarköy Belediyesi Düğün Salonunda düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan koordinasyon toplantısına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim İçöz, TESKİ Yönetim Kurulu Üyeleri Nilgün Marmara, Rıza Tekin ve A. Soner Ergin, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, TESKİ daire başkanları ve Şarköy'e bağlı yaklaşık 30 mahallenin muhtarı katıldı.

"Şarköy'de toplam 9 adet yatırımımız tamamlandı"

Açılış konuşmasını yapan TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, "TESKİ olarak şu ana kadar Şarköy'de toplam 9 adet yatırımımız tamamlandı. Tamamlanan işlerin bedeli 7,5 Milyon TL'dir. Devam eden 4 adet yatırımımız vardır ve maliyeti 8,5 Milyon TL'dir. Gaziköy, Güzelköy, Hoşköy ve Çınarlı Mahallelerinin içme suyu ve kanalizasyon altyapılarını yapıyoruz. Şarköy ilçemizin mahallelerinin içme suyu depolarının temizliğini yaparak dezenfeksiyonunu sağlıyoruz. Yağmur suyu mazgalı ihtiyacı olan her yere mazgal yapıyoruz. Eskimiş olanları da yeniliyoruz. İl genelinde sürdürülen Muhtelif Mahalleler İçme suyu, Kanalizasyon, Yağmur Suyu ve Yol Kaplama Yapım İşi kapsamında da Şarköy ilçemizde acil ihtiyaç olan yerlere hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz" dedi.

Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, "Biz TESKİ Genel Müdürlüğünün ilçemize yaptığı yatırımlardan son derece memnunuz. TESKİ'nin ilçemiz genelinde yaklaşık 16 Milyon TL civarında bir yatırım hamlesi mevcut. İlçemizin nüfusuna oranla çok önemli bir yatırım hacmidir. Yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve tüm çalışma ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Şarköy'de yatırımlarımız hızla devam ediyor"

Muhtarlar koordinasyon toplantısında konuşan Başkan Albayrak ise, "Şarköy ilçemizi daha da güzelleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. TESKİ tüm ekibiyle birlikte burada. Şarköy'ün durumu hakkında her şey konuşulacak. Her şey halkımızın sağlığı ve refahı için. Siz değerli muhtarlarımızın talep ve önerilerini de önemsiyoruz. Şarköy'de yatırımlarımız hızla devam ediyor. Yatırımlarımız meyvelerini veriyor. TESKİ'nin çalışmaları kendini gösteriyor. İçme suyu ve kanalizasyon problemi olan yerlerin sorunlarını çözüyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan tüm muhtarlar, sorumlu oldukları mahallelerin TESKİ'yi ilgilendiren konuları hakkında görüş bildirdiler. Genel itibariyle TESKİ'nin çalışmalarından memnun olan muhtarlar, eksiklikler hakkındaki taleplerini de dile getirdiler. TESKİ'nin Şarköy'ün geneline yaptığı yatırım ve verdiği destekten dolayı teşekkürü hak ettiğini belirten muhtarlar, Başkan Albayrak, Genel Müdür Başa ve TESKİ'nin tüm çalışanlarına teşekkür ettiler.