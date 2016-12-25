Tesettür Giyim İle Şıklığı Yakalayın

Bayan giyimi yükselen trendi tesettür giyim için birbirinden özel tasarımlar ve birbirinden şık seçenekler sunan moda selvim web adresi modaselvim.com adresi ile bayanlara özel tercihler sunuyor. Bu tesisleri yakından baktığımızda sonbahar kış kreasyonu yanında yeni ürünler ve birbirinden özel tercihler ile cazip fırsatların öne çıktığını söyleyebiliriz.

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Kullanıcı dostu web sayfası ile bayanlara kolay alışveriş imkanı sağlayan modaselvim.com sonbahar kış tesettür kreasyonu ile trendi yakalamanızı sağlıyor. Şişme kap, dokunma desenli kap, kazayağı kap ve önden çift düğmeli kap gibi yeni tasarımlara imza atan modaselvim kenarı düğmeli fermuarlı modellerle birbirinden özellikleri birleştirilerek seçenekler sunuyor. Her beğeniye göre kombin oluşturma fırsatı sunan modaselvim omuzları fermuarlı kap, kapüşonlu kap ve cepli kap gibi klasik takımlar yanında şişme kap gibi modern tasarımlar da sunarak özel kombinler oluşturma seçeneği sunuyor. Lazer kesimli tesettür elbise yanında kürk kapüşonlu şişme kap tercihi modern tercihler sunan modaselvim benzer şekilde çift renkli ferace ve önü biritli kaşe kap gibi yeni tasarımlarla bayanlara şık giymenin yollarını sunuyor.

TESETTÜR GİYİM İLE ŞIKLIĞI YAKALAYIN

Tesettür giyim tercihleri ile bayanlara özel giyim fırsatı sunan modaselvim giyim başlığı altında birbirinden özel tercihler sunarak bayanlara zengin fırsatlar sunuyor. Elbise, abiye tunik, kombin, bluz, pantolon, etek, yelek, ceket ve bot gibi başlıklarla bayanlara özel fırsat sunan Modaselvim her tarza ve beğeniye göre seçenek sunarak özel alternatifler oluşturuyor. Elbise başlığı altında göreceğimiz kuyruklu abiye, şifon yelek abiye, bolero görünümlü abiye, drape ve kemerli abiye gibi modellerin yanında dantel detaylı elbise, seyyar kemerli elbiseler ve lazer kesim elbise gibi seçenekler bayanlara özel seçenekler sunuyor. Benzer şekilde abiye başlığı altında ise özel günlerde ve özel davetlerde giyilebilecek tercihler sunuluyor.

Kadife elbise, şifon elbise, inci baskılı kuyruklu elbise ve omuzları varaklı dantelli elbise gibi tercihlerle şık seçenekler sunuluyor. Bunların yanında önü ve manşetleri dantelli elbise yanında broşlu abiye elbise ve pelin kuyruklu abiye elbise gibi tasarımlar sunuyor. Bu tasarımlar zengin renk tercihleri ile bir araya getirirken önü yıldız detaylı abiye elbise ile de zarif bir seçenek oluşturuyor. Tesettür giyimin olmazsa olmazı tunikler ve de özel fırsatlar sunan modaselvim yandan düğmeli fularlı tunik, büzgülü tunik, incili tunik ve pantolon gibi özel tarzlarla bayanlara şık giymenin yollarını sunuyor.

Günlük kıyafette özel bir yere sahip olan tunik tercihler arasında karyağdı tunik, kışlık panço, önü fermuarlı tunik, elbise tunik ve peplum tunik gibi birçok seçeneği bulabilirsiniz. Zengin tercihler sunan modaselvim kombin başlığı ile de hazır giyimin pratik tercihlerini sunuyor. Özel tasarlanmış kombinler sunan modaselvim örgü kemerli kombin, etek ceket kombini, deri kıyafet kombini, bluzlu kombin ve çift renkli kombinler gibi ve kombinlerle cazip fırsatlar sunuyor.

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