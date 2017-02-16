Terör propagandası ve Cumhurbaşkanı’na hakaretten 3 kişi tutuklandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği belirlenen 3 kişi tutuklandı.
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği belirlenen 3 kişi tutuklandı.
Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sosyal medya üzerinden PKK propagandası yapan ve ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen 3 şüphelinin evine şafak vakti baskın yaparak gözaltına almıştı.
Kızılpınar Mahallesi'nde sosyal medya üzerinden terör propagandası yapıp, Cumhurbaşkanı'na hakaret etiği iddia edilen A.T., İ.T. ve Y.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
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