TEOG’da derece yapan öğrenciler Vali Ustaoğlu’nu ziyaret etti

Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) Sınavı'nda Türkiye çapında derece yapan öğrenciler Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Öğrencilere 120 sorunun yöneltildiği TEOG'da sadece bir soruya yanlış cevap vererek Türkiye birinciliğini kaçıran Bayburt Ortaokulu'ndan Eren Zengin ve Bayburt İmam Hatip Ortaokulu'ndan Kurtuluş Süleyman Akyüz isimli 8'inci sınıf öğrencilerini makamında ağırlayan Vali İsmail Ustaoğlu, Zengin ve Akyüz'e çeşitli hediyeler verdi. Vali İsmail Ustaoğlu öğrencilerden sınava hazırlık süreçleri hakkında çeşitli bilgiler aldıktan sonra başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen ziyaret sırasında öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan'da eşlik etti.?