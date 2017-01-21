Tendürek Dağına hava destekli operasyon

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, hava destekli Tendürek Dağı bölgesinde teröristlerin barınma yerlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları içerisinde bulunan Tendürek Dağı bölgesinde 19-21 Ocak 2017 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığımızca teröristlerin muhtemel barınma yerlerine yönelik operasyon düzenlenmiştir. Hava destekli yapılan operasyonlarda 4 tabur asker ve Geçici Köy Korucularımız yer almıştır. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar devam edecektir" denildi.