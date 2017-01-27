Tekman’da 8 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
Erzurum'un Tekman ilçesinde aynı aileden 8 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
A+A-
Erzurum'un Tekman ilçesinde aynı aileden 8 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Tekman'ın Koçyayla mahallesinde saat 02. 00 sıralarında meydana gelen olayda, sobaya kömür atıp uyuyan aynı aileden 8 kişi ilerleyen saatlerde sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 8 kişi ambulansla Tekman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.