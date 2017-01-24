Tekirdağlı süt ve süt ürünleri üreticileri TRAKYAKA’da bir araya geldi

Tekirdağ'da faaliyet gösteren süt ve süt ürünleri sektör temsilcileri, sektörün sorunlarını görüşmek üzere Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantıda Trakya peynirinin markalaşması ve pazarlanması konuları ele alındı.

Toplantıya, TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Tarım İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Soysal, Tekirdağ ili süt ve süt ürünleri sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşma yapan TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Trakya peynirinin pazarlanması ve markalaşması konusunda her türlü desteği siz üreticilere vermeye hazırız. Tüm aşamalarda beraber hareket edeceğiz. Sizler Trakya peynirinin pazarlanması ve tanıtılmasında Tekirdağ'a yakın olan İstanbul gibi büyük bir pazarda da Trakya peyniri markasıyla ürettiğiniz ürünleri satma imkanına kavuşacaksınız" dedi.

Markalaşma konusunda Trakya peyniri isminde fikir birliğine varılarak, Trakya peynirinin bu isim ile pazarlanmasına ve markalaşmasına karar verildi. Trakya peynirinin pazarlanması hususunda bir üst yapı kurulması konusu da toplantıda tartışıldı.

Peynirin pazarlanmasında asıl hedefin ihracat veya büyük zincir marketlerden çok, yöresel ürün noktaları olması gerektiği vurgulanırken bu konuda Trakya Bölgesi'ne özgü ürünlerin yer aldığı tek mağaza altında niş yapılanmalar oluşturulabileceği belirtildi. Trakya peynirinin pazarlanması ve tanıtılması stratejisi hususunda üreticiler TRAKYAKA Genel Sekreterliği'nden teknik ve finansal yönden desteğe ihtiyaçları olduğunu belirtti. TRAKYAKA'nın hangi aşamada ve ne şekilde bir destek vereceğinin görüşülmesiyle toplantı sona erdi.