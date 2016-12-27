Tekirdağ’dan Halep’e 1 yardım tırı daha gönderildi

Tekirdağ'da Halep'e dün gönderilen 10 tır yardımın yanı sıra bugün 1 tır da Beşir Derneği tarafından gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Tekirdağ Şubesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan 10 tır insani yardım malzemesi, Suriye'deki mağdur insanlara ulaştırılmak üzere düzenlenen törenle yola çıkmıştı. Bugün de düzenlenen törenle Tekirdağ Beşir Derneği, STK'lar ve vatandaşlardan toplanan içerisinde un, yağ, salça, bakliyat çeşitleri çocuk bezi, çocuk maması, genel ve kişisel temizlik ürünleri, kışlık kıyafet, battaniye, yatak ve ev gereçleri gibi malzemeler bulunan 26 tonluk yardım tırıı, Tuğlalı Parkta yapılan duaların ardından yola çıktı.

Törende konuşan Beşir Derneği Tekirdağ Şubesi İl Temsilcisi Harun Taştekin, "Halep'tekilerin feryadı, Müslüman kardeşlerimizin feryatlarını duyan ülkemiz ve STK'larımız devlet millet el ele iş birliği çerçevesinde bizlerde 15 Temmuz'da birleşen iradelerimizle birlikte bugün Halep'teki çığlığın, Halep'teki katliamın insanlığın duymadığı, insanlığın sessiz kaldığı ama devlet büyüklerimizin, ülkemizin ve STK'larımızın bu duyarlılığıyla Halep asla ve asla yalnız olmayacaktır. Amacımız, bir tır kışlık malzeme, 1 tır da gıda olmak üzere 2 tır yardım daha buradan kaldırmak istiyoruz. İnşallah bu soğuk kış gününde göndereceğimiz yardım tırı, onlara çorbada tuz misali yardımcı olur. Rabbim bu yardımlar hatırına ülkemizi ve bizleri korusun. İnşallah bir hafta içerisinde de Çerkezköy ve Edirne'den de 2 tır gıda ve muhtelif gıda yardımımız kalkacaktır. Halep için Uzat Elini kampanyamız 3 ay boyunca devam edecektir" dedi.

Yapılan konuşmalar ve duaların ardından yardım tırı yola çıktı.