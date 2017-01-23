Tekirdağ’da FETÖ’den bir öğretmen gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında "ByLock" kullandığı iddia edilen öğretmen gözaltına alındı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy İlçe Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan ve FETÖ'nün haberleşme sistemi "ByLock'u kullandığı iddia edilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ü.K., Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ikamet eden kardeşinin evinde yakalanarak gözaltına alındı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açığa alındığı ve meslekten ihraç edildiği öne sürülen Ü.K.'nin Saray İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.