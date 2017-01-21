Tekirdağ’da 30 kişi FETÖ’den tutuklandı

Tekirdağ'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 68 kişiden 30'u tutuklandı. Tutuklananların arasında eski Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın da bulunduğu öğrenildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tekirdağ merkezli 25 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 71 kişi gözaltına alınmıştı, 71 kişiden 68'i adliyeye sevk edilirken 3 kişi emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Adliyeye sevk edilen 68 kişiden aralarında eski Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ında bulunduğu 30 kişi tutuklandı. 38 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.