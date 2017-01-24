Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden hayvancılığa destek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanların gelirlerini arttırmak iyileştirmek amacıyla uyguladığı projelerine bir yenisini daha ekledi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile ortaklaşa düzenlediği Damızlık Koç Dağıtım Projesi ile Tekirdağ'ın beş vizyonundan biri olan tarım ve hayvancılığa sahip çıkıyor.

Tarım ve Hayvancılığın Geliştirilmesine yönelik olarak Manda Yetiştiriciliği Projesi kapsamında 168 baş manda dağıtımı yapılmasının yanı sıra Mera Yönetimi Projesi ile de 2015-2016 yıllarında 34 mahallenin 55 bin 965 dekar alanında 1 milyon 597 bin 050 kilogram gübreleme çalışması yapılarak alanlar iyileştirildi. 2017 yılında ise 27 mahallede 27 bin 115 dekar alan daha ıslah çalışmaları kapsamına alınmasıyla 61 mahallenin 83 bin 080 dekar merası ıslah edilmiş olacak. Baklagil Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarının Geliştirilmesi Projesi ile de il genelinde 8 bin 918 dekar alan için yem tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Bu projelerin dışında, hayvancılığı bir bütün olarak ele alan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Koyunculuğu Geliştirme Projesi ve Damızlık Koç Dağıtım projesi ile küçükbaş hayvancılığa da destek veriyor.

Trakya bölgesi hastalıktan ari bölge ilan edildiğinden, yıllardır dışarıdan damızlık amacıyla da olsa hayvan girişi yasak olduğundan koyun yetiştiricilerimiz, ihtiyaç duydukları koçları sürü içerisinden temin etmektedirler. Uzun yıllar süren bu uygulamanın sonucu bölge koyunlarında karşılaşılan genetik deformasyonların ve verim düşüklüğünün önüne geçilebilmesi için, Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumundan 200 baş, Edirne ili Enez ve Keşan ilçelerinde yer alan projeli işletmelerden 100 baş olmak üzere toplam 300 baş damızlık koç ve 201 koyun yetiştiricilere dağıtılacak.

İlk dağıtım 197 baş olarak 26 Ocak 2017 Perşembe günü önceden noter huzurunda belirlenen 135 yetiştiriciye saat 12.00'da Malkara ilçesi Kültür Sarayı'nda yapılan program sonrasında gerçekleştirilecek. Kalan 103 baş damızlık koç ise Şubat ayı içerisinde dağıtılacak.