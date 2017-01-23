Tehlikeli asansör dehşet saçıyor!

Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın asansörü, ölüme davetiye çıkarıyor. Apartman sakinleri, korkuyor. Yaşanan sıkıcı durumdan şikayetçi olan apartman sakinleri, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. “Kullanılması tamamen tehlikeli ve güvensizdir” yazan asansör, tehlikeli olmasına rağmen çoğunlukla kullanıma açılıyor. Asansörde tespit edilen uygunsuzlukların 30 gün içerisinde giderilmesi gerektiği halde, herhangi bir önlemin alınmaması tepkiyi artırıyor. Apartman sakini bir vatandaş, “75 TL aidat veriyoruz. Asansör iki gündür yine bozuk. Bu konuda Belediye bütün yetkiyi yöneticiye devretmiş. Olay ile ilgilenen kimse yok. İnsan canı bu kadar ucuz mu? Burada olası bir tehlike anında, yaşanacakların cevabını kim verecek? Şikayetçiyiz.”