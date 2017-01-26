Tedavi edilen kızıl şahin yeniden doğaya salındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen yaralı kızıl şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.

Duyarlı bir vatandaşımızdan gelen ihbarı değerlendiren hayvan bakımevi ekipleri, belirtilen adrese giderek yaralı şahini tedavisini yapmak üzere Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirdi. Veteriner hekimler tarafından yapılan muayenede yaralı kızıl şahinin göğüs bölgesinden vurulduğu tespit edildi. Vücudundan saçmalar çıkarılan kızıl şahin, tedavisi tamamlandıktan sonra normal yaşamını sürdürebilmesi için doğaya salındı.