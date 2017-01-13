ANKARA (İHA) – TBMM Genel Kurulunda muhalefet partileri arasında tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri öncesinde CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak tarafından "merkez bankası ödemeler dengesi verilerindeki net hata ve noksan hesabındaki olağanüstü artışın belirlenmesi" amacıyla Meclis Araştırma önergesi verdi. Öztrak, Türkiye'de yerleşik kişiler ile yurt dışındaki kişiler arasında gerçekleşen ancak nereden geldiği tespit edilemeyen dövizler ödemeler dengesinin net hata noksan kaleminde izlendiğini söyleyerek, "İktidarın başlangıcından 2016'nın Kasım ayına kadar geçen 14 yılda ülkeye giren nereden geldiği belli olmayan dövizlerin tutarı 39 milyar dolardır. Buna karşılık Türk ekonomisinin dışa açıldığı 1980 yılından başlayarak 2002'ye kadar geçen yirmi iki yılda ülkemize gelen kaynağı belirsiz paranın toplamı sıfırdır arkadaşlar. Sadece 2016'nın on bir ayında net hata noksan hesabından ülkemize 9,6 milyar dolar para girmiştir. Böyle giderse geçtiğimiz yıl yani 2016 yılı nereden geldiğini bilmediğimiz para girişleri bakımından Türkiye'de yeni bir rekor kıracaktır" ifadelerini kullandı.

Öztrak, iktidarın 11 Ekim 2016'dan itibaren hukuksuz fiili başkanlığa hukuki boyut kazandırmak için mesai harcadığını iddia ederek, "AKP ve MHP grupları "Cumhurbaşkanına Anayasa'yı uyduramadık, Anayasa'yı Cumhurbaşkanına uyduralım" diyerek adını bile açıkça söylemekten utandıkları bir ucube başkanlık projesini ülke gündemine getiriyorlar" şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Milliyetçi Hareket Partisi'nin utanılacak hiçbir işe girmeyeceklerini söyleyerek, "Utanacağımız hiçbir işe girmeyiz, dibi görünmedik sudan içmeyiz, çürük köprülerden geçmeyiz, sorumluluğumuzu almasını biliriz. Siz ana muhalefet partisi olarak üzerinize düşen sorumluluğu almaktan kaçındınız, inisiyatif alabilecekken almadınız, şimdi bu tür dayanaksız ve doğrusu Faik Bey'e yakıştıramadığım bir üslupla eleştiri yöneltiyorsunuz.

'Cumhurbaşkanlığı sistemi" dediğimiz hadiseye illa dışarıdan veya birilerinden referans alarak isim koymak zorunda mıyız? Bu sistem karma bir sistemdir, adına da "Cumhurbaşkanlığı sistemi" diyoruz" diye konuştu.

Akçay şunları kaydetti:

"Sayın Baykal'dan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla söz alan Sayın Özgür Özel de yerinden ifade etti, "Erken seçim için hodri meydan" dedi. Şimdi, şöyle bir manzara çıktı: Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı Baykal'ın daha beş dakika önce yaptığı konuşmanın anlamını yitirmesine sebep oldu. Böylece Kılıçdaroğlu Baykal'ı yalanladı, Baykal da Kılıçdaroğlu'nu kınamış oldu bu ifadelerle. Yani bu şaşkınlık bazı milletvekillerine de yansıdı; dün gece bir kısım milletvekilleri sosyal medyadan Deniz Baykal'ın kınama mesajını paylaşırken bir kısmı da Sayın Özgür Özel'in "Hodri meydan" çıkışını paylaştı, durum budur."

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 1 Kasım seçimlerinde, o süreçte MHP Genel Başkanı'nın parlamenter sistemle ilgili anlayışının ve yaklaşımının ortada olduğunu söyleyerek, "Öte yandan aynı şekilde başkanlık sistemiyle ilgili söyledikleri de hafızalarımızda. Yani adına ister "başkanlık" deyin, ister "Cumhurbaşkanlığı" deyin ama iktidar partisinin mensupları da burada bu kanun görüşülürken hep "başkanlık sistemi" dediler, kâğıda Cumhurbaşkanlığı yazmak bir şey ifade etmez. Şimdi, bu müzakereleri yaparken nasıl bir tedbir aldınız da bu getirdiğiniz teklif Sayın Bahçeli'nin daha önce iddia ettiği gibi başkanlığın bölünme ve federasyon getirmesine engel olacak? Nasıl bir tedbir aldınız? Gelin bunu samimice milletin vekillerine ve yüce milletimize açıklayın" ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, anayasa değişiklik teklifi ile rejim değişikliğinin söz konusu olmadığını belirterek, "Sayın Altay'ın görüşlerine kesinlikle katılmıyorum. Parlamenter sistemdir, yasamanın yürütmeden bazı yönleriyle ayrışması dahi söz konusudur. Şimdi, devletin temel niteliklerini belirleyen ilk 4 madde zaten tartışma konusu bile değil ve olamaz ve olmayacaktır da. Bunun teminatı ve garantisi de Milliyetçi Hareket Partisidir. Arkadaşlarımızın, Adalet ve Kalkınma Partisinin de büyük ölçüde bu konudaki görüşlerinden vazgeçtiklerini biz düşünüyoruz, dolayısıyla, bu şekilde ifade etmek lazım" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Akçay'ın Anayasa değişiklik teklifini MHP tabanına anlatması gerektiğini kaydederek, "Siz bu tavrınızı Milliyetçi Hareket Partisinin tabanına, ülkücü camiaya umarım ve dilerim anlatabilirsiniz, umarım ve dilerim zorluk çekmezsiniz. Özerklik şartını hiç okudunuz mu bilmiyorum. Özerklik şartında Türkiye'nin çekince koyduğu maddeler bir okunursa ne olup olmadığı görülür. Bu çekince koyulan maddeler bir öcü gibi niye gösterilmiş, ben de bunu anlamıyorum. Ben okudum, orada Türkiye'nin bölünmesine yol açacak bir madde yok ama bu tasarı Türkiye'yi bölecektir" şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Kılıçdaroğlu'nun danışmanın bylock uygulaması kullandığı gerekçesiyle tutuklu olduğunu hatırlatarak, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı byLock'çuluktan tutuklu ve sonradan da Sayın Kılıçdaroğlu "Evet, birtakım seçimlerde birtakım beyanlarımızla birtakım siyaset geliştirme faaliyetlerinde bize yardımcı oluyordu, yetkin bir arkadaştır" diye ihtiyatla değil de övgüyle bahsetti. E, şimdi, bunlar olabilir çünkü işte "15 Temmuz sonrası olan hadiseleri, Türkiye'de meydana gelen atmosferi iyi anlamak, idrak etmek gerekir" derken, bir eleştiri getirirken kastettiğim de buydu. Türkiye'nin, ülkemizin çok ciddi bir arınmaya ihtiyacı var. Böyle 14 Temmuz itibarıyla gitmemiz mümkün değil, içeriden, dışarıdan çok büyük tehlikelerle karşı karşıyayız ve ayrıca şahısları odak alarak bu tartışmayı yürütmek fevkalade hatalıdır. Sayın Erdoğan'a odaklayarak bir hatalı tartışma yürütmeyi doğru bulmam" ifadelerini kullandı.