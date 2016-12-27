TBMM Başkanı İsmail Kahraman Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü.

TBMM Başkanı Kahraman makamında Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü. Yaklaşık 20 dakikalık görüşmeden sonra TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile birlikte 15 Temmuz darbe girişiminde hasar gören yerleri ziyaret ettiler. Daha sonra Genel Kurula giderek, Meclis'in çalışmaları hakkında bilgi verdi.