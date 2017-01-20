TAY-DER’den İHA’ya teşekkür plaketi

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile sivil mücadele platformu olan Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER), İhlas Haber Ajansı (İHA)'na 15 Temmuz öncesi ve sonrası örgütle mücadelede gösterdiği katkıdan dolayı teşekkür plaketi verdi.

TAY-DER Başkanı Muhammed Gömük ve beraberindekiler İHA İzmir Bölge Müdürü Özcan Aydın'ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Gömük, FETÖ ile sivil mücadele platformunun kuruluş amacı hakkında bilgi verdi. Derneği 15 Temmuz öncesinde kurduklarını ifade eden Gömük, FETÖ'nün ülkeye büyük zarar verdiğini ve dernek olarak da sonuna kadar bu örgütle mücadele edeceklerinin vurgusunu yaptı.

"İHA kararlı bir duruş sergiledi"

FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede, İHA'nın hem İzmir'de hem Türkiye genelinde sergilediği dik duruş ve sorumlu habercilikle büyük katkı sağladığını ifade eden TAY-DER Başkanı Muhammed Gömük, "İHA'ya FETÖ ile mücadele ettiği için bir teşekkür ziyareti yapmak istedik. Geçmişte FETÖ'nün bu kuruma ve bağlı olduğu diğer kurumlarına ne tür zararlar verdiğinin farkındayız. Her zaman olduğu gibi İHA yine 15 Temmuz'da dik durdu ve hainlerin yaptığı kalkışmanın başarısız olmasında önemli katkılar sağladı. O gün yaptığı haberlerle yaşananları tüm dünyaya duyurdu. Özelikle, tankları ele geçiren halkımızın ve darbeci askerlerin teslim olma görüntüsünü tüm medyaya İHA servis etti. Sadece 15 Temmuz sonrası değil, darbe girişimi öncesinde de kararlı bir duruş sergiledi. Ben de Türkiye'de FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'e ilk dava açan kişiyim. 2014 yılında haberimizi kimse yapmaya cesaret edemezken, İHA haberimizi servis ederek bize yardımcı oldu. Kimseye derdimizi anlatamamıştık, kimse korkudan haberimizi bile yapmıyordu. İHA, işte bu manada her zaman FETÖ ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederek bu örgütün zararlarını anlatıp ilk başından beri halkımıza duyurdu" dedi.

İHA İzmir Bölge Müdürü Özcan Aydın, ziyaretten dolayı dernek yöneticilerine teşekkür ederek, "Ülkemizde milli iradeye kast eden tüm vesayet odaklarına, özellikle de terör örgütlerine karşı kararlılıkla devam eden mücadelede, medya mensubu olarak biz de sorumluluk anlayışıyla görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

TAY-DER Başkanı Muhammed Gömük, Aydın'a teşekkür plaketi ve derneğin 15 Temmuz dergisini takdim etti. Ziyarette ayrıca, TAY-DER Başkan Yardımcı emekli Hakim Asım Korkut ve TAY-DER Genel Sekreteri emekli Albay Doğan Şahin de yer aldı.