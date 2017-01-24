Taşköprü’den Halep’e Yardım TIR’ı yola çıktı

Taşköprü Kaymakamlığı, Taşköprü Belediye Başkanlığı ve Türk Kızılayı Taşköprü Şubesi'nin koordinesiyle toplanan un, kuru gıda, battaniye, hijyen malzemesi ve giysiden oluşan yardım malzemeleri yapılan törenin ardından dualarla yola çıktı.

Taşköprü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Şahin, Türk Kızılay'ı Taşköprü Şubesi Başkanı Hüseyin Seven, İlçe Müftüsü Yusuf Uzun, Belediye Meclis üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, "Bugün burada güzel ve anlamlı bir iş için toplanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Milleti necip bir millet. Şuanda burada toplanmamız da bunun bir örneğidir. Komşu ülkemiz Suriye'de yapılan zulme devlet olarak ta üzülüyoruz. Taşköprü halkımızın bu duyarlılığından ötürü gurur duymaktayız. Toplanan yardımların Halep'teki vatandaşlarımıza azda olsa katkı sağlayacağını ümit ederek ve bir nebzede olsa ihtiyaçlarını karşılamak için, Taşköprü olarak elimizden geleni yaptığımızı biliyorum" dedi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da, "Taşköprü ilçemizde toplanan yardımlarımıza hayırsever vatandaşlarımızla koordine ederek Halep'teki kardeşlerimize ulaştırmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Komşu ülkemizde katliama maruz kalan Müslüman kardeşlerimizin bir nebze de olsa acılarını dindirmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. İlçemizden de 1 tır dolusu yardımımız kazasız belasız Halep'e ulaşması için dua ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Arslan, yardımların toplanmasında büyük pay sahibi olan Türk Kızılayı Taşköprü Şubesi Başkanı Hüseyin Seven ve hayırsever Taşköprü halkına şükranlarını sundu.

Daha sonra Taşköprü Müftüsü Yusuf Uzun'un yaptığı duanın ardından Taşköprü'de toplanan 1 yardım TIR'ı Halep'e ulaşmak üzere için yola çıktı.