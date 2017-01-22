Tarlaya giderken traktörün altında kaldı

Bursa'nın İznik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, İznik ilçesinin Göllüce köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasına gübre atmak için kullandığı traktörün hakimiyetini kaybeden Z.B. (32), devrilen traktörün altında kaldı. Z.B., cep telefonu ile ailesini arayarak haber verdi. Olay yerine gelen yakınları tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüyü İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahalesinin ardından hava ambulansı ile Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.B.'nin kolunda ve belinde kırıklar olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.