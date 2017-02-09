Tarladan tüketiciye sağlıklı gıda

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sebze ve meyvelerin tarladan sofraya sağlıklı şekilde ulaşması için harekete geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Sebze ve Meyve Komisyoncu İşadamları Derneği Başkanı İsmail Aslım ve yönetim kurulu üyeleri ile Hikmet Şahin Kent Hali'nde bir araya geldi. hem hal esnafının meseleleri, hem de Bursalıların sağlıklı gıda yemeleri için yapılması gerekenlerin ele alındığı toplantıda, sandık hali ve esnafın talebi olan cami projesi de görüşüldü.

Güvenilir ve sağlıklı gıdanın günümüzün en önemli konuları arasında olduğunu hatırlatan Recep Altepe, kontrollü ve menşei belli olan ürünlerin pazarlarda tüketici ile buluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Bir taraftan altyapı eksiklikleri giderilirken, diğer taraftan da kontrol sistemlerin geliştirilmesi için çalıştıklarını ifade eden Başkan Recep Altepe, "Pazarcı ve halkın buluştuğu yer olan pazarların en iyi şekilde denetlenmesi gerekir. Ürünlerin sağlıklı ve kaliteli olmasından tartılara kadar her alanda bize görevler düşüyor. Bu konuda pazarcılar odası, BTSO, Ticaret Borsası ve ilçe belediyeleriyle ortak çalışma yapacağız. Amacımız tüm pazar yerleri örnek olsun. Satılan ürünlerle vatandaş kandırılmasın, bandroller düzgün olsun. Her pazar yerinde ayrıca tartı olsun ve vatandaş şüphe duyduğu ürünü tartabilsin ve ürünün künyesi olsun. Aldığı ürünün sağlıklı ve güvenli, ölçümünün tüm olduğundan emin olup, gönül rahatlığı ile pazardan ayrılsın" dedi.

Başkan Altepe, "Dünya piyasalarında 5 liraya, 6 liraya satılacak ürün iç piyasada 1 liraya düşerse, bundan bütün sektör zarar görür. Bunun için kaliteli üretimden, depolama, ambalajlama ve pazarlamaya kadar her safhada özenle çalışmalıyız. Dünya pazarlarının istediği ürünleri, onların istediği kalitede üretmeliyiz" diye konuştu.

Kent hali alanında yapılacak sandık halinin yerinde de incelemelerde bulunan Başkan Altepe, esnafın talebi olan cami ile ilgili proje çalışmaları da hemen başlatacaklarını ve bu eksikliği de kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti.

Dernek yöneticileri, marketler, pazar yerleri ve perakende satışın olduğu her yerde künyeli satış denetimi yapılması için destek istedi.