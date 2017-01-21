Tarlada ölü bulundu

Samsun'da eve dönmeyen bir kişi yapılan arama çalışmasında tarlada elinde kürek sırt üstü yatar halde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Selemelik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enver Özgan (63) evine dönmeyince ailesi meraklanarak komşulardan yardım istedi. Enver Özgan'ın komşuları şahsı aramaya çıktı. Özgan evinin yaklaşık 150 metre uzağındaki bahçede elinde kürek sırt üstü yatar halde bulundu. Olay jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verildi. Enver Özgan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ağaç fidanı dikmek için bahçeye gittiği öğrenilen Enver Özgan'ın fidan dikmek için çukur açtıktan sonra hayatını kaybettiği tespit edildi. Özgan'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Enver Özgan'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor.