Tarihi kapalı çarşıda yüzlerce kişi iftar sofrasında buluştu

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi geleneksel iftar sofrasında yüzlerce kişi tarihi kapalı çarşıda bir araya geldi.

Tarihi projeleri ve kültürel değerlerini faaliyetlerini ön planda tutan Dulkadiroğlu Belediyesi, tarihi kapalı çarşıda geleneksel iftar programı düzenledi.

Metrelerce süren iftar sofrasında vatandaşlarla tek tek ilgilenen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gösterilen igi karşısında vatandaşlara teşekkür etti.

Her yıl geleneklerine ve göreneklerine devam ettiklerini belirten Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Ramazan ayının başından bu yana farklı bölgelerimizde çeşitli iftarlar yaptık. Bu iftar sofralarımızı geleneklerimize uygun bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bugün de tarihi kapalı çarşımızda esnafımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada amaç birlik ve beraberliğimizi güçlendirmektir. Bu tarihi atmosferde vatandaşlarımızla bir araya gelerek Ramazan'ın güzelliklerin den de ayrıca yararlanıyoruz. Ben bu güzel iftar sofrasında bizleri yalnız bırakmayan değerli kapalı çarşı esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum" dedi.