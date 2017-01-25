Taner Taşkın: “Lige döneceğiz”

Fenerbahçe'ye 3-0 kaybeden Amed Sportif Faaliyetler'de Teknik Direktör Taner Taşkın maçtan sonra Fenerbahçe'yi tebrik ederek, "Şimdi lige döneceğiz. Zirve mücadelesi veriyoruz" dedi.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Taner Taşkın, Fenerbahçe karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından şunları söyledi:

"Maçtan evvel çocuklara şunu söylemiştik: "Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsunuz ve günün tadını çıkarın." Pazar günü oynayan oyunculardan sadece 2 ismi oynattık. Oyunu çirkinleştirmeden centilmence açık futbol oynadık. Fenerbahçe de rotasyonlu oynadı. Başa baş geçer diye düşündük ancak olmadı. İkinci yarıda değişikliklerle daha derli toplu bir takım olarak dengeyi kurdu. Bundan sonra lige döneceğiz. Ligde de zirve mücadelesi vereceğiz. Fenerbahçe'yi aldığı galibiyetten dolayı tebrik ederim."