Tandoğan: "Hedefimiz sonuna kadar galip gelmek"

TFF 1. Lig'de oynanan Bandırmaspor-Denizlispor maçının ardından Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan basına açıklamalarda bulundu.

Tandoğan, "Öncelikle çok değerli spor adamı, Kulüp Başkanı İlhan Cavcav'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Ailesine ve Gençlerbirliği camiasına başsağlığı diliyorum. Elbette her zaman ki gibi kazanmak istedik. O şekilde geldik. Oyuncularım üç dört tanesi Göztepe maçından kart cezalıydı. Kadro içinden üç dört oyuncumuzun sakatlığı ve hastalığı vardı. Bu şekilde sahaya çıktık. Bunları mazeret olarak söylemiyorum ama verdikleri mücadele için de teşekkür ediyorum. Üç puan alamadık ama en azından bir puan aldık. Deplasmanda kazanmak kolay değil. O yüzden sezon sonuna kadar dirençli ve isteyen, arzulayan bir kadro oluşturma çabası içindeyiz. Onun için de tek hedefimiz sonuna kadar kazanmak, galip gelmek. Zorlayabilirsek de Play-off'u zorlamak" dedi.