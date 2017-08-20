Tamer Tuna: “Kaleci Muammer, 7 dakika ile en fazla top oynayan oyuncu oldu”

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, oyunun içeriğinin tartışılması gerektiğini belirterek, "Sabri oyun boyunca 4 dakika, Kayserispor kalecisi Muammer ise 7 dakika ile topla oynayan oyuncu oldu" dedi.

Süper Lig'in ikinci haftasında Kayserispor'a 1-0 yenilen Göztepe'nin Teknik Direktörü Tamer Tuna, maç sonrasında yaptığı açıklamasında, "Oyuna başlarken iyi başladık. Çıkarken kaybettiğimiz top ve penaltı oldu. Kalan dakikalarda oyunun temposunu yakalayamama sorunu yaşadık. Maçta 80 tane uzun topla oynayan bir rakip vardı. Çok adamla hücum etmeye çalıştık. 50 dakikalık bölümde top oyunda kaldı. Rakip takımın kalecisi Muammer, 7 dakika ile maçın en fazla oynayan oyuncusu. Bizde de Sabri 4 dakika oynadı. Futbolu özetlemek, futbol oynanmadığında fazla olmuyor. Sonuçtan ziyade oyunun içeriği ile sorunlar vardı. Pas yüzdesi ile oyun oynamaya çalışan bir takımız" diye konuştu.