Talasemi Derneği’nden Ramazan paketi

Akdeniz Talasemi Derneği, Ramazan ayında yardıma muhtaç kişilere Ramazan Paketi ve kıyafet yardımında bulundu.

Akdeniz Talasemi Derneği üyeleri, Ramazan ayında fakir ve yardıma muhtaç kişilere bağış yolu ile topladıkları Ramazan Paketleri ile kıyafet yardımında bulundu.

Antalya Talasemi Derneği Başkanı Prof. Dr. Akif Yeşilipek, bölgede Talasemi ile mücadelenin devam ettiğini söyledi. Dernek olarak hastalıkla ilgili çalışmaların yanında Kadınlar Komisyonu'nun sosyal faaliyetlere de imza attığını belirten Yeşilipek, "Her Ramazan ayında olduğu gibi, aldığımız bağışlar ve düzenlediğimiz sosyal etkinliklerden elde ettiğimiz gelirle hastalarımızın yanında yardıma muhtaç ailelere yardım yapmaya çalışıyoruz. Ramazan ayında yiyecek paketi yanında çeşitli giyecek eşyası dağıtıyoruz. Bazı hayırseverler Ramazan ayında yapacakları bağış ve fitrelerini aracılığımızla veriyor" dedi.