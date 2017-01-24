Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak tarlaya uçtu. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Simav ilçesine 5 kilometre uzakta bulunan, Eynal kaplıcaları köprüsünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Şara (69) yönetimindeki 43 EU 959 plakalı otomobil, Eynal Kaplıcaları'ndan Simav istikametine gelirken, köprüye çok sert giriş yapmasıyla taklalar atarak yo kenarındaki tarlaya uçtu. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Şara, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Sürücü Mehmet Şara, "Ben 50 yıllık şoförüm, nasıl oldu da böyle bir kaza yaptım anlayamadım. Allah'a çok şükür burnum bile kanamadı" dedi.