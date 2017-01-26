Takı hırsızı otelde yakalandı

Batman'da bir düğün sonrası yeni evli çiftin evine akraba gibi girerek, düğünde takılan ziynet eşyaları ve paraları çalan kadın hırsız, bir otelde yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, düğün merasiminde gelin ve damada takılan hediyelerin düğün evinden çalındığı ihbarı üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerinin konuyla ilgili çalışma başlattığını bildirildi. Ekiplerin yaptığı çok yönlü araştırmalar sonrasında kamera görüntülerine yakalanan şahsın F.D. isimli kadın olduğunun tespit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"F.D.'nin düğün merasiminden sonra düğün evine akraba gibi giderek evde bulunan 7 bin 480 TL nakit para, bir çift altın küpe, 17 adet çeyrek altın, 6 adet yarım altın ile bir adet tam altını alarak kayıplara karıştığı tespit edildi. İlimizdeki bir otelde konakladığı anlaşılan şahsın odasına yapılan baskında düğün evinden çalınan ziynet eşyalar ile nakit para ele geçirilerek yeni evlenen çifte teslim edilmiş, F.D. ise alınan ifadesinin ardından adli mercilere sevk edilmiştir" denildi.