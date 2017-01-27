Suriyelilerin yaşadığı evde çıkan yangın korkuttu

Bursa'da Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu dakikalar yaşattı.

Yangın, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Suriyeli 5 kişilik bir ailenin yaşadığı evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, baca bölümünde yükselen alevler çatıya sıçradı. 3 çocuğu ile kendilerini dışarı atan aile yangından yara almadan kurtulurken, mahalle sakinleri korku dolu dakikalar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına aldı.

Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.