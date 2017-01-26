Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yer alan Merkez Hakem Kurulu (MHK) açıklamasına göre Süper Lig'de 28, 29 ve 30 Ocak'ta oynanacak karşılaşmaları...
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yer alan Merkez Hakem Kurulu (MHK) açıklamasına göre Süper Lig'de 28, 29 ve 30 Ocak'ta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
28 Ocak Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor - Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Galatasaray - Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık
29 Ocak Pazar
13.30 Gençlerbirliği - Osmanlıspor: Serkan Çınar
15.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: Halis Özkahya
16.00 Trabzonspor - Gaziantepspor: Ümit Öztürk
19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
30 Ocak Pazartesi
20.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya
20.00 Adanaspor - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
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