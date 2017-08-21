Süper Lig
Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında Atiker Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında Atiker Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Bourabia'nın pasında sol çizgide topla buluşan Fofana'nın ortasında Musa Araz, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderiyor.
19. dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın mesafeden Serdar Özkan'ın ceza sahasına yaptığı ortada savunma topu uzaklaştırıyor.
24. dakikada Milosevic'in pasında topla buluşan Musa Araz'ın ceza sahası içinde girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-0
43. dakikada Ferhat Öztorun'un sol kanattan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Skubic'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Osman Gökhan Bilir xx
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xxx, Ali Turan xx, Moke xx, Ferhat xx, Ali Çamdalı xx, Mehdi Bourabia xx, Musa xxx, Fofana xx, Ömer Ali xx, Milosevic xx
Yedekler: Patrik Carlgren, Selim Ay, Savaş Polat, Kadir Kaan Özdemir, Petar Filipovic, Volkan Fındıklı, Jens Jonsson, Vedat Bora, Imoh Ezekiel
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Gençlerbirliği: Hopf xx, Zeki xx, Claro xx, Palitsevich xx, Halil İbrahim xx, Khalili xx, Issah xx, Milinkovic xx, Serdar Özkan xx, Ahmet İlhan xx, Rantie xx
Yedekler: Nihat Şahin, Mert Çetin, Ousmane N'Diaye, Alper Uludağ, Orhan Şam, Murat Duruer, Diallo Guidileye, Mehmet Taş, Elvis Manu, Petar Skuletic
Teknik Direktör: Ümit Özat
Gol: Musa Araz (dk. 24), Skubic (dk. 43) (Atiker Konyaspor)
Sarı Kart: Milosevic (Atiker Konyaspor)
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