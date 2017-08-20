Süper Lig
Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor, sahasında Akhisar Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor, sahasında Akhisar Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada sol kanattan Ömer'in yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Olcan'ın pasında Barbosa'nın vuruşu üstten auta gitti.
77. dakikada Eto'o'nun ara pasında ceza alanı içine topla buluşan Maicon, kaleci Lukac'ın üzerinden topu ağlara gönderdi. 2-1
82. dakikada Antalyaspor savunmasının hatasında topu alan Henrique'nin ceza alanı dışından yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
85. dakikada sol kanattan Eray Ataseven'in yaptığı ortaya arka direkte kafayı vuran Mustafa Yumlu, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in sağından ağlara gönderdi. 2-2
Stat: OPET Antalya
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Yusuf Bozdoğan xx
Antalyaspor: Boffin xx, Celutska xx, Diego Angelo xx, Salih Dursun xx, Sakıb Aytaç xx, Maicon xxx, Zeki Yıldırım xx (Chico dk. 74 x), Charles xx (Yekta Kurtuluş dk. 46 xx), Aydın Karabulut xxx, El Kabir xx (Emre Güral dk. 61 xx), Eto'o xx
Yedekler: Ozan, Ferhat, Djouru, Musa Nizam, Harun Alpsoy, Doğukan Sinik, Danilo
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Akhisar Belediyespor: Lukac xx, Miguel Lopes xx, Caner Osmanpaşa xx, Mustafa Yumlu xxx, Ömer Bayram xx, Sergio Mineiro xx (Eray Ataseven dk. 78 x), Sissoko xx (Muğdat dk. 84 ?), Barbosa xx, Soner Aydoğdu xx (Hora dk. 81 ?), Olcan Adın xx, Henrique xx
Yedekler: Fatih Öztürk, Alperen Babacan, Aykut, Onur Ayık, Orhan, Larsson, Kadir Keleş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Aydın Karabulut (dk. 18), Maicon (dk. 77) (Antalyaspor), Sergio Mineiro (dk. 5), Mustafa Yumlu (dk. 85) (Akhisar Belediyespor)
Sarı Kartlar: Zeki Yıldırım, Salih Dursun, Maicon (Antalyaspor), Soner Aydoğdu, Sergio Mineiro (Akhisar Belediyespor)
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