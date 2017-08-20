Süper Lig
Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor, sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşıyor.
Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor, sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sağ kanattan Henrique'nin ceza alanı içerisine yerden ortasında Sergio Mineiro'nun sert şutu filelere gitti. 0-1
7. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında Samuel Eto'o'nun sağ çaprazdan şutunda kaleci kaleci Lukac gole izin vermedi.
11. dakikada sağ kanattan Celutska'nın ortasında arka direkte Aydın Karabulut'un vuruşunda top auta çıktı.
16. dakikada Miguel'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Henrique topu ayağından açınca Kaleci Boffin meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.
18. dakikada Sakıb'ın ceza sahasına ortasında iki rakibinden sıyrılarak ayak koyan Aydın Karabulut meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1
30. dakikada Charles'in ceza alanı dışından sert vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.
Stat: OPET Antalya
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Yusuf Bozdoğan xx
Antalyaspor: Boffin xx, Celutska xx, Diego Angelo xx, Salih Dursun xx, Sakıb Aytaç xx, Maicon xx, Zeki Yıldırım xx, Charles xx, Aydın Karabulut xx, El Kabir xx, Eto'o xx
Yedekler: Ozan, Ferhat, Djouru, Musa Nizam, Yekta Kurtuluş, Chico, Harun Alpsoy, Doğukan Sinik, Danilo, Emre Güral
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Akhisar Belediyespor: Lukac xx, Miguel Lopes xx, Caner Osmanpaşa xx, Mustafa Yumlu xx, Ömer Bayram xx, Sergio Mineiro xx, Sissoko xx, Barbosa xx, Soner Aydoğdu xx, Olcan Adın xx, Henrique xx
Yedekler: Fatih Öztürk, Alperen Babacan, Eray Ataseven, Aykut, Muğdat, Hora, Onur Ayık, Orhan, Larsson, Kadir Keleş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Aydın Karabulut (dk. 18) (Antalyaspor), Sergio Mineiro (dk. 5) (Akhisar Belediyespor)
Sarı Kart: Zeki Yıldırım (Antalyaspor)
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