Süper Lig
Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sağ kanattan kullanılan taçta defansta Skrtel'den dönen topu Kucka, bekletmeden ceza sahası içine orta açtı. Kucka'nın ortasında defansın arkasına sarkan Burak Yılmaz, düzgün bir vuruşla kaleci Volkan Demirel'in sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
30. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında bulunan Isla'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valbuena'nın sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Onur, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
45. dakikada Valbuena'nın taçtan pasında sol kanatta topla buluşan Alper, son çizgiye inmeden rakiplerini geçerek, ceza sahası içine girdi ve ters köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Olguncan xx
Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xx, Neustadter xx, Skrtel xx, İsmail xx, Mehmet Topal xx, Josef de Souza xx, Dirar xx, Valbuena xx, Alper xx, Robin van Persie xx
Yedekler: Kameni, Hasan Ali, Samed, Oğuz, Aatif, Ozan, Giuliano, Soldado, Ahmethan
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Uğur xx, Durica xx, Mas xx, Okay xx, Kucka xx, Bero xx, Olcay xx, Yusuf Yazıcı xx, Burak Yılmaz xx (N'doye dk. 20 x)
Yedekler: Esteban, Kamil Ahmet, Mustafa, Abdülkadir, Butuhan, Onazi, Bongonda, Yusuf Erdoğan, Rodallega
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Alper (dk. 45) (Fenerbahçe), Burak Yılmaz (dk. 5) (Trabzonspor)
Sarı kart: Olcay (Trabzonspor)
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