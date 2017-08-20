Süper Lig
Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında Kayserispor, Kadir Has Stadyumu'nda Göztepe ile karşılaşıyor.
Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında Kayserispor, Kadir Has Stadyumu'nda Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Varela'nın pasında ceza sahası dışından Deniz Türüç'ün sert şutunda top direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
16. dakikada Araujo, Deniz Türüç'ü ceza sahası içinde düşürünce hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi.
17. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı penaltı atışında kaleci Pimparel topu çeldi. Dönen topu Varela tamamladı. 1-0
19. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
32. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Pimsparel topu güçlükle kornere çeldi.
34. dakikada Sabri'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Araujo'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Alparslan Dedeş xx, Erdinç Sezertam xx
Kayserispor: Muammer x, Levent x, Şamil x, Güray xx, Umut Bulut xx, Deniz Türüç xx, Varela xx, Sapunaru x, Badji x, Kanabıyık x, Atila x
Yedekler: Lung, Espinoza, Meleg, Mendes, Boldrin, Erdal, Erkan Kaş, Canberk, Bia
Teknik Direktör: Marius Ninel Şumudica
Göztepe: Pimparel xx, Leo x, Rotman x, Halil x, Pereira x, Ghilas x, Scarione x, Peybernes x, Jahovic x, Araujo x, Sabri Sarıoğlu x
Yedekler: Günay, Traore, Elessa, Segbefia, Selçuk, Tanju, Doğanay, Hakan, Muhammed, Tayfur
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Gol: Varela (dk. 17) (Kayserispor)
Sarı Kartlar: Deniz Türüç (Kayserispor), Rotman (Göztepe)
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.