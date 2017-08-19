Süper Lig
Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etti.
Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Umar'ın pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar Gürler'in şutunu Muslera kurtardı.
56. dakikada ceza sahasına girer girmez topa sert vuran Tolga Ciğerci'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
58. dakikada ceza sahası içinde seken topa sert vuran Serdar Gürler, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3
68. dakikada Serdar Gürler, pasını ceza sahası içindeki Regattin'e verdi. Net pozisyondaki Regattin'in şutunu çizgi üzerinden Martin Linnes çıkarttı. Dönen topla tekrar buluşan Regattin'in şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
Stat: Osmanlı Stadı
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İlker Takpak xx
Osmanlıspor: Hakan Arıkan xx, Numan Çürüksu xx, Vrsajevic xx, Andreas Maxso xx, Tiago Pinto xx, Tugay Kacar xx, Aminu Umar xx (Mehmet Umut Nayir dk. 86 x), Musa Çağıran xx (Regattin dk. 46 xx), Lawal x (Özer Hurmacı dk. 67 x), Hasan Kılıç xx, Serdar Gürler xx
Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Branislav Ninaj, Mehmet Güven, Vaclav Prochazka, Muhammed Bayır, Anıl Karaer
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Maicon xx, Serdar Aziz xx, Martin Linnes xx, Tolga Ciğerci xx, Fernando xx, Ndiaye xx (Selçuk İnan dk. 81 xx), Belhanda xx, Rodrigues xx (Yasin Öztekin dk. 73 x), Gomis xx (Eren Derdiyok dk. 87 x)
Yedekler: Eray İşcan, Ahmet Yılmaz Çalık, Sinan Gümüş, Emrah Başsan, Osman Tarım Çamdal, Lionel Carole, Koray Günter
Teknik Direktör: Igor Tudor
Goller: Serdar Gürler (dk. 58) (Osmanlıspor), Maicon (dk. 14), Gomis (dk. 31), Tolga Ciğerci (dk. 56) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Hasan Kılıç, Vrsajevic (Osmanlıspor), Ndiaye, Fernando (Galatasaray)
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