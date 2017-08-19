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Süper Lig'in 2. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.

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Süper Lig'in 2. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

10. dakikada sağ kanattan Barazite'nin ceza sahasına ortasına ön direkte kafa vuruşu yapan Eren meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

23. dakikada ceza sahasında topla buluşan Mert Hakan, pasını Rıdvan'a aktardı. Onun sağ ayağının dışıyla vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

41. dakikada sol kanattan Elderson'un ceza sahasına ortasında Kone'nin kafa vuruşu yerden sekip üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Serkan Çınar xxx, İsmail Şencan xxx, Erdem Bayık xxx

Stat: Yeni 4 Eylül

Demir Grup Sivasspor: Rochet xx, Elderson xx, Dyakov xx, Bjarsmyr xx, Rıdvan xx, Hakan Arslan xx, Mert Hakan xx, Auremir xx, Emre xx, Cyriac xx, Kone xx

Yedekler: Tolgahan, Galip, Leandro, Muhammet Demir, Kerim, İbrahim, Hakan Bilgiç, Cem, Muhammed Furkan, Serhat

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Cissokho xx, Murat Akça xx, Yalçın xx, Chebake xx, Boutaib xx, Murat Yıldırım xx, Azubuike xx, Eren xx, Dia xx, Barazite xx

Yedekler: Ertaç, Emre Selen, Pereira, Sadık, Sincere, Aytaç, Rahman, Dening

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Gol: (Kone) (dk.41) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Elderson, Kone ( Demir Grup Sivasspor)

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